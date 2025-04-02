На Харьковщине судили мужчину за неявку по повестке

Суд Харькова осудил мужчину за уклонение от призыва по мобилизации.

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Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным 37-летнего мужчину с Купянщины в умышленном уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, прокуроры Купянской окружной прокуратуры доказали, что в августе прошлого года мужчина, проживающий в поселке Купянск-Узловой, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. После этого он получил повестку на мобилизацию.

Однако, несмотря на то, что ему была разъяснена ответственность за уклонение от призыва и он не имел оснований для отсрочки, мужчина решил проигнорировать повестку и не явился в военкомат.

Во время судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор вступил в силу, но сейчас идет срок для апелляционного обжалования.

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