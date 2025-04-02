Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношений — обзор судебной практики КХС ВС

В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за январь – февраль 2025 года.

В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы о:

▪️ льготах по уплате судебного сбора при обращении арбитражного управляющего в деле о банкротстве (неплатежеспособности) либо в спорах, заявленных в рамках дела о банкротстве должника;

▪️ открытии производства по делу о банкротстве кредитного союза, утратившего статус финансового учреждения;

▪️ пересмотре судебных решений по делам о банкротстве по вновь выявленным обстоятельствам.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

▪️ соблюдения органом АМК сроков давности привлечения субъекта хозяйствования к ответственности;

▪️ разрешения спора о недобросовестной конкуренции в виде неправомерного использования оформления упаковки товаров.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах и корпоративных правах содержатся выводы относительно:

▪️ выплаты стоимости доли участнику ООО в связи с его выходом из состава участников (учредителей) общества;

▪️ вопросов, какие исковые требования являются надлежащим и эффективным способом защиты прав миноритарных акционеров в процедуре принудительного выкупа акций (сквиз-аут);

▪️ признания недействительным договора купли-продажи доли ООО, заключенного одним из супругов, как эффективного способа защиты нарушенных прав другого супруга;

▪️ применения такой меры обеспечения иска, как приостановление действия решения общего собрания участников общества, которым избран директор общества.

В постановлениях по делам о земельных отношениях изложены правовые выводы относительно:

▪️ выбора надлежащего (эффективного) способа защиты в делах о признании противоправным и отмене акта о принудительном отчуждении имущества;

▪️ права арендатора истребовать арендованный земельный участок из чужого незаконного владения;

▪️ невозможности отчуждения многолетних насаждений отдельно от земельного участка.

В постановлениях по спорам, возникающим из договоров, содержатся правовые выводы относительно:

▪️ нераспространения персональных санкций конечного бенефициара на подконтрольное ему юридическое лицо и отсутствия правовых оснований для ограничения права на взыскание задолженности;

▪️ признания ненадлежащим способом защиты обжалования акта о неподписании договора купли-продажи по результатам аукциона.

В иных спорах, возникающих из хозяйственных правоотношений, содержатся выводы о:

▪️ специальном порядке обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника в период действия военного положения;

▪️ привлечении органа государственной власти к ответственности в виде взыскания ущерба за неисполнение обязанности по обеспечению сохранности изъятого имущества.

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