Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд судової практики КГС ВС

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за січень – лютий 2025 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

▪️ пільги щодо сплати судового збору на звернення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або у спорах, що заявлені в межах справи про банкрутство боржника;

▪️ відкриття провадження у справі про банкрутство кредитної спілки, яка втратила статус фінансової установи;

▪️ перегляд судових рішень у справах про банкрутство за нововиявленими обставинами.

У постановах у справах, пов’язанихз антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки щодо:

▪️ дотриманная органом АМК строків давності притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності.

▪️ вирішення спору про недобросовісну конкуренцію у вигляді неправомірного використання оформлення упаковки товарів.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки стосовно:

▪️ виплати вартості частки учаснику ТОВ у зв'язку з виходом його зі складу учасників (засновників) товариства;

▪️ питання, які позовні вимоги є належним та ефективним способом захисту прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового викупу акцій (сквіз-ауту);

▪️ визнання недійсним договору купівлі-продажу частки ТОВ, укладеного одним із подружжя, як ефективного способу захисту порушених прав іншого з подружжя;

▪️ застосування такого заходу забезпечення позову, як зупинення дії рішення загальних зборів учасників товариства, яким обрано директора товариства.

У постановах у справах щодо земельних відносин викладено правові висновки щодо:

▪️ обрання належного (ефективного) способу захисту у справах про визнання протиправним і скасування акта про примусове відчуження майна;

▪️ права орендаря витребовувати орендовану земельну ділянку з чужого незаконного володіння;

▪️ неможливості відчуження багаторічних насаджень окремо від земельної ділянки.

У постановах у спорах, що виникають із договорів, містяться правові висновки стосовно:

▪️ непоширення персональних санкцій кінцевого бенефіціара на підконтрольну йому юридичну особу та відсутності правових підстав для обмеження права на стягнення заборгованості;

▪️ визнання неналежним способом захисту оскарження акта про непідписання договору купівлі-продажу за результатами аукціону.

У інших спорах, що виникають з господарських правовідносин, містяться висновки про:

▪️ спеціальний порядок звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника в період дії воєнного стану;

▪️ притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди за невиконання обов'язку забезпечувати схоронність вилученого майна.

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