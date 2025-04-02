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Шаги замість копійок: голова НБУ Пишний розповів про готовність замінити назву

13:29, 2 квітня 2025
Національний банк планує випустити новий тираж монет номіналом 50 копійок вже «шагами».
Шаги замість копійок: голова НБУ Пишний розповів про готовність замінити назву
Фото: Facebook Андрія Пишного
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Національний банк України готується випустити нову партію монет номіналом 50 копійок вже "шагами". Ці оновлені монети з'являться в обігу після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю "Українському радіо".

Пишний зауважив, що торік 2 вересня Нацбанк започаткував офіційну дискусію з цього питання, яка базується на всебічному науковому аналізі.

"Ціла експедиція, яка підтвердила, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня - княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини", - сказав Пишний.

За його словами, це абсолютно закономірний і логічний крок.

"Ми повертаємо своє. Давайте не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови. Це те, що дотепер поєднує через 30 років нашої Незалежності монетарні відносини навіть на рівні назви", - додав голова НБУ.

Пишний нагадав, що решта республік, які входили до складу колишнього Радянського Союзу, цього позбулися.

"1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді нам не вистачило політичної волі. Якщо не зараз, то коли? Коли буде час повертати своє?", - додав Андрій Пишний. 

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Нацбанк

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