Спеціальних державних службовців у США хочуть зобов'язати здавати тести на наркотики

Згідно з законопроєктом, ті, хто отримає позитивний результат – будуть відсторонені від федеральної служби щонайменше на рік.

Джерело фото: Win McNamee/Pool Photo via AP

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Демократи у Палаті представників США вносять на розгляд законопроєкт, аби зобов’язати спеціальних державних службовців здавати тести на наркотики. Про це повідомляє Axios.

Згідно з законопроєктом, авторкою якого є конгресменка Мікі Шерріл, спеціальні держслужбовці повинні будуть проходити тест на наркотики перед початком роботи й брати участь у програмі випадкового тестування. Ті, хто отримає позитивний результат – будуть відсторонені від федеральної служби щонайменше на рік.

«Ті, хто має доступ до секретної інформації, повинні пройти ретельну перевірку, мати ясний погляд і проявляти здоровий глузд», - заявила депутатка.

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