Специальных государственных служащих в США хотят обязать сдавать тесты на наркотики

Согласно законопроекту, те, кто получит положительный результат – будут отстранены от федеральной службы как минимум на год.

Источник фото: Win McNamee/Pool Photo via AP

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Демократы в Палате представителей США вносят на рассмотрение законопроект, который обязует специальных государственных служащих сдавать тесты на наркотики. Об этом сообщает Axios.

Согласно законопроекту, автором которого является конгрессвумен Мики Шеррил, специальные госслужащие должны будут проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе случайного тестирования. Те, кто получит положительный результат – будут отстранены от федеральной службы как минимум на год.

«Те, кто имеет доступ к секретной информации, должны пройти тщательную проверку, иметь ясное восприятие и проявлять здравый смысл», — заявила депутатка..

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