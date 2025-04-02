Во Львове гражданские пытались «отбить» мужчину у ТЦК, травмировав военнослужащего – видео

Во Львове произошли столкновения во время задержания мужчины, который пытался сбежать после ВВК.

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Во Львове произошли столкновения между представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданскими гражданами во время задержания мужчины, который якобы пытался убежать после прохождения военно-врачебной комиссии.

По сообщению Львовского областного ТЦК и СП, инцидент произошел после того, как гражданин прошел ВВК и был признан годным к военной службе. После этого он попытался убежать с территории центра, но был задержан военнослужащими, которые дежурили при ВВК.

Как отметили в ТЦК, в этот момент возникла стычка с группой гражданских лиц, которые пытались освободить задержанного. Несмотря на попытки военных объяснить ситуацию, эмоции обострились, и во время общей толкотни мужчине удалось убежать. Сейчас он объявлен в розыск. Во время происшествия один из военнослужащих получил травму руки от удара правонарушителем. Заявление о нападении на военнослужащего подано в Национальную полицию.

Львовское ТЦК и СП начали служебное расследование по этому инциденту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию.

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