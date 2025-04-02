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Депутаты зарегистрировали в Раде проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

13:11, 2 апреля 2025
Группа депутатов, среди которых Никита Потураев и Николай Княжицкий, зарегистрировала проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке.
Депутаты зарегистрировали в Раде проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке
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В Верховной Раде 2 апреля зарегистрирован проект постановления № 13147 о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке. Среди инициаторов проекта народные депутаты Ирина Констанкевич, Евгения Кравчук, Виталий Безгин, Николай Княжицкий, Никита Потураев и другие.

Напомним, съезд европейских монархов в Луцке — дипломатическая встреча, которая состоялась в январе 1429 года в городе Луцке по инициативе великого князя литовского Витовта. Созван с ведома и согласия короля венгерского, немецкого и чешского, императора Священной Римской империи Сигизмунда, с целью решения ряда политических и экономических вопросов Центрально-Восточной Европы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты также предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Европа депутат Луцк

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