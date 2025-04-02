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Информация о пригодности к военной службе теперь автоматически попадает в Реестр «Оберег» – Черногоренко

13:06, 2 апреля 2025
С 1 апреля все заключения ВВК будут формироваться в электронном виде, однако, по желанию, граждане могут получить и бумажный вариант.
Информация о пригодности к военной службе теперь автоматически попадает в Реестр «Оберег» – Черногоренко
Фото: Facebook / Катерина Черногоренко
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Как ранее сообщалось, с 1 апреля все заключения военно-врачебных комиссий будут формироваться исключительно в электронном виде. Отныне информация о статусе «годен / непригоден» и дата прохождения ВВК автоматически попадают в реестр «Оберіг» и быстрее отображаются в системе «Резерв+». Это позволяет сэкономить время, поскольку теперь нет необходимости приносить постановление в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или ожидать внесения данных в личное дело. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, для запуска этого сервиса было проведено обучение для врачей и членов ВВК по всей стране. Лучшие результаты цифровизации показали комиссии в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областях.

«Все документы, которые выдаются ранее, остаются действительными Даже после 1 апреля, если человек хочет получить бумажное направление на ВВК, в некоторых случаях он может обратиться в ТЦК. Но если человек хочет на руки получить заключение ВЛК, мы распечатываем фактически зеркало цифрового заключения. Например, заключение о пригодности - это можно сделать сразу после осмотра. Если это свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, комиссия утверждает это заключение с Центральной областной ВВК и тогда, по желанию граждан, можно будет получить на бумаге это заключение», - пояснила Черногоренко. 

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Минобороны ВВК Резерв+ Оберег

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