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В Виннице приговорили военного из Крыма к 15 годам заключения за дезертирство и госизмену

21:46, 2 апреля 2025
Военнослужащий добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование РФ и возглавил воинскую часть, расположенную в оккупированном Крыму.
В Виннице приговорили военного из Крыма к 15 годам заключения за дезертирство и госизмену
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Винницкий городской суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества военному из Крыма, которое после аннексии полуострова в 2014 году приняло сторону страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что обвиняемый проходил военную службу по контракту на одной из руководящих должностей тактической группы Воздушных Сил «Крым» Вооруженных Сил Украины, знал о его переводе в новое место службы в связи с передислокацией в другую воинскую часть, однако не прибыл к новому месту службы и команду о своем местонахождении не сообщил и в мае 2014 совершил переход на сторону врага, чем совершил государственную измену.

Кроме указанного, с марта 2022 года по июнь 2023 года добровольно начал т.н. «военную службу» в незаконно созданном вооруженном формировании государства-агрессора, после назначения на должность командира воинской части из РФ, которая дислоцируется на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Обвиняемый, осведомленный о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 408 (Дезертирство), частью 1 статьи 111 (Государственная измена), частью 7 статьи 111-1 (Коллаборационная деятельность) УК Украины, и назначил ему наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы на должность и 15 лет с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности в доход государства и с лишением на основании статьи 54 (Лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса) УК Украины военного звания «майор».

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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