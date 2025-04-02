Налоговая получила новый инструмент чтобы контролировать продажу товаров через интернет

ГНС на постоянной основе сможет идентифицировать граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают денежные переводы за продажи.

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У Государственной налоговой службы появились новые инструменты для проведения налогового контроля. Теперь ГНС на постоянной основе сможет идентифицировать граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают денежные переводы за продажи, сообщили в налоговой.

Как указывается, только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают деньги на свои счета. В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

Таким образом, с 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают деньги на свои счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лицах – предпринимателях, которые также получают деньги на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, нарушая требования по порядку проведения расчетов и т.д.

«ГНС в первую очередь нацелена на профилактику и предотвращение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций, и не имеет цели только применение финансовых (штрафных) санкций», — указали в налоговой.

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