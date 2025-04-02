В Одесской области правоохранители требовали взятки с предпринимателей, угрожая мобилизацией работников

В Одесской области полицейские ежемесячно требовали взятки от предпринимателей на сумму 220 тысяч гривен.

Фото: ГБР

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В Одесской области двое правоохранителей систематически требовали взятки от владельцев малого бизнеса, угрожая мобилизацией их работников. За это предприниматели были вынуждены регулярно платить определенную сумму. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

С ноября 2024 года двое полицейских ежемесячно требовали от предпринимателей деньги, угрожая сообщить военкоматы о работниках, которые не состоят на воинском учете, а также вручить повестки или наложить штрафы. Ежемесячная сумма взятки составляла в среднем 9 тысяч гривен с одного предпринимателя. В общем, ежемесячно они получали около 220 тысяч гривен от почти 30 предпринимателей, которые затем делили между собой.

27 марта 2025 года одного из фигурантов задержали во время получения очередной взятки в размере 42 тысячи гривен от нескольких предпринимателей.

Обоим задержанным правоохранителям сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 1 миллион гривен для каждого. Сейчас готовится ходатайство об отстранении от должностей.

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