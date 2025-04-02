На Одещині правоохоронці вимагали хабарі з підприємців, погрожуючи мобілізацією працівників

У Одеській області поліцейські щомісяця вимагали хабарі від підприємців на суму 220 тисяч гривень.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одеській області двоє правоохоронців систематично вимагали хабарі від власників малого бізнесу, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників. За це підприємці були змушені регулярно сплачувати певну суму. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

З листопада 2024 року двоє поліцейських щомісяця вимагали від підприємців гроші, погрожуючи повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також вручити повістки чи накласти штрафи. Щомісячна сума хабаря становила в середньому 9 тисяч гривень з одного підприємця. Загалом, щомісяця вони отримували близько 220 тисяч гривень від майже 30 підприємців, які потім ділили між собою.

27 березня 2025 року одного з фігурантів затримали під час одержання чергового хабаря в розмірі 42 тисячі гривень від кількох підприємців.

Обом затриманим правоохоронцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 1 мільйон гривень для кожного. Наразі готується клопотання про відсторонення від посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.