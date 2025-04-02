На 73-му році життя пішов у засвіти суддя Апеляційного суду Рівненської області у відставці Віктор Василевич.

Фото: Рівненський апеляційний суд

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На 73-му році пішов з життя суддя Апеляційного суду Рівненської області у відставці Віктор Василевич. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

"Колектив Рівненського апеляційного суду висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям з приводу тяжкої втрати. Нехай молитва та щирі співчуття полегшать родинне горе. Сьогодні ми разом з Вами низько схиляємо голову у скорботі та молимося за душу спочилого. Вічна і світла пам’ять", - повідомили у суді.

Зазначається, що Віктор Степанович Василевич народився 3 грудня 1951 року.

У 1972-1977 р.р. — навчання в Львівському державному університеті ім. Івана Франка.

Трудову діяльність розпочав у 1968 році.

1969-1971 р.р. — служба в Збройних силах СРСР.

1977-1985 р.р. — помічник Ровенського транспортного прокурора Львівської транспортної прокуратури.

1985-2001 р.р. — суддя Ровенського обласного суду.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 10 липня 1997 року обраний на посаду судді безстроково.

З липня 2001 року — суддя Апеляційного суду Рівненської області.

2010-2012 р.р. — перебував на посаді секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Рівненської області.

Віктор Василевич у 2000 році нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. У 2009 році відзначений Почесною грамотою Верховного Суду України. У 2015 році — Почесною грамотою Рівненської обласної ради. Він пішов у відставку у листопаді 2015 року.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Віктора Степановича.