На 73-м году жизни не стало судьи Апелляционного суда Ровенской области в отставке Виктора Василевича.

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На 73-м году ушел из жизни судья Апелляционного суда Ровенской области в отставке Виктор Василевич. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

"Коллектив Ровенского апелляционного суда выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям по поводу тяжелой потери. Пусть молитва и искренние соболезнования облегчат семейное горе. Сегодня мы вместе с Вами низко склоняем голову в скорби и молимся о душе усопшего. Вечная и светлая память", - сообщили в суде.

Виктор Степанович Василевич родился 3 декабря 1951 года.

В 1972-1977 г.г. - Обучение во Львовском государственном университете им. Ивана Франко.

Трудовую деятельность начал в 1968 году.

1969-1971 г.г. - служба в Вооруженных Силах СССР.

1977-1985 г.г. - Помощник Ровенского транспортного прокурора Львовской транспортной прокуратуры.

1985-2001 г.г. - судья Ровенского областного суда.

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 10 июля 1997 избран на должность судьи бессрочно.

С июля 2001 года – судья Апелляционного суда Ровенской области.

2010-2012 г.г. — занимал должность секретаря судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Апелляционного суда Ровенской области.

Виктор Василевич в 2000 году награжден Почетной грамотой Ровенской облгосадминистрации. В 2009 году отмечен Почетной грамотой Верховного Суда Украины. В 2015 году – Почетной грамотой Ровенского областного совета. Он ушел в отставку в ноябре 2015 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Степановича.