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Податкова отримала новий інструмент аби контролювати продаж товарів через інтернет

13:24, 2 квітня 2025
ДПС на постійній основі зможе ідентифікувати громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за продаж.
Податкова отримала новий інструмент аби контролювати продаж товарів через інтернет
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У Державної податкової служби з’явилися нові інструменти для заходів податкового контролю. Відтепер ДПС на постійній основі зможе ідентифікувати громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за продаж, повідомили у податковій.

Як зазначається, лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

Відтак, з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
  • фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

«ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій», - вказали у податковій.

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