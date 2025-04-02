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У Вінниці засудили військового з Криму до 15 років ув'язнення за дезертирство і держзраду

21:46, 2 квітня 2025
Військовослужбовець добровільно вступив до незаконного збройного формування РФ та очолив військову частину, розташовану в окупованому Криму.
У Вінниці засудили військового з Криму до 15 років ув'язнення за дезертирство і держзраду
Джерело фото: Vежа
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Вінницький міський суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна військовому з Криму, який після анексії півострова у 2014 році став на бік країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що обвинувачений проходив військову службу за контрактом на одній із керівних посад тактичної групи Повітряних Сил «Крим» Збройних Сил України, знав про його переведення до нового місця служби у зв’язку із передислокацією до іншої військової частини, проте не прибув до нового місця служби і командуванню про своє місцеперебування не повідомив та у травні 2014 року здійснив перехід на бік ворога, чим вчинив державну зраду.

Окрім зазначеного, з березня 2022 року до червня 2023 року добровільно розпочав т.зв. «військову службу» в незаконно створеному збройному формуванні держави-агресора, після призначення на посаду командира військової частини зс рф, яка дислокується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з'являвся.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 408 (Дезертирство), частиною 1 статті 111 (Державна зрада), частиною 7 статті 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України, та призначив йому покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у всіх видах державних органів та в силах безпеки і оборони України на п’ятнадцять років з конфіскацією всього належного на праві власності в дохід держави та з позбавленням на підставі статті 54 (Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу) КК України військового звання «майор».

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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суд Крим Вінниця держзрада

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