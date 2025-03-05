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Постановления ВЛК с 1 апреля будут в электронном формате — Минобороны

15:27, 5 марта 2025
Выводы ВЛК после осмотров военнообязанных будут автоматически поступать в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.
Постановления ВЛК с 1 апреля будут в электронном формате — Минобороны
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Решения военно-врачебных комиссий по результатам медицинских осмотров военнообязанных будут в электронном формате и будут автоматически поступать в Реестр «Оберег». Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Продолжаем реформу военно-врачебных комиссий, чтобы сделать процессы удобными и понятными для каждого украинца.

Запустили электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ. Бумажные выводы уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии» – отметил он.

Как это работает:

  • Направления на ВЛК из реестра Оберег автоматически поступают в кабинет ВЛК.
  • Выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.
  • Постановления относительно военнослужащих сохраняются в МИС ВСУ.

«Раньше все писали от руки. Сегодня — переходим в цифровой формат. С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВЛК» – отметил Умеров.

Соответствующие изменения внесены в приказ Минобороны №402.

«Благодаря цифровизации вывод ВЛК автоматически попадет в Оберег и быстрее отобразится в приложении Резерв+. Чтобы бегали данные, а не люди.

Людям больше не придется нести постановление ВЛК в ТЦК или ожидать, пока бумаги зафиксируют в системе. Вы можете попросить врача оформить именно электронное постановление.
Для этого мы ввели электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ).

С 1 марта электронные постановления могут создавать ВЛК, которые прошли обучение.
А с 1 апреля 2025 года электронное оформление справок ВЛК и свидетельств о болезни станет обязательным для всех комиссий» – добавила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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Минобороны ВВК Резерв+ военнообязанный Оберег

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