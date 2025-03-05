Практика судов
  1. В Украине

Как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает лицо, перевело работников на «полставки»

22:18, 5 марта 2025
В Пенсионном фонде отметили, что если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы.
Как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает лицо, перевело работников на «полставки»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает человек, перевело работников на «полставки» или вовсе приостановило работу.

В ведомстве отмечают, что страховой стаж засчитывается, если работодатель уплачивает минимальный страховой взнос за работника. О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в справке ОК-5, сформированной через приложение «Дія» или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места проживания.

Если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы. Но стоит понимать: если предприятие примет решение приостановить трудовые отношения – выплаты зарплаты и страховых взносов прекратятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Срок подачи заявлений о прекращении бессрочных командировок судей продлен до 14 марта

В список судов для новой командировки судей добавлено еще 17 судов.

Комитет рекомендовал принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц земельных участков и запрете продажи им земли

Верховной Раде рекомендовали принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц, созданных по законодательству РФ, права владеть или пользоваться земельными участками, а также о запрете продажи им земли.

Верховный суд США обязал выплатить деньги подрядчикам USAID за проведенную работу

Верховный Суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, которое обязывает администрацию Белого дома выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненную работу в рамках программ иностранной помощи.

Комитет отложил рассмотрение законопроекта о возможности назначения глав судов Советом судей Украины

Законопроектом в редакции Комитета предлагалось, чтобы руководство судов, где в течение трех месяцев не избрано главу или заместителя, назначал Совет судей Украины.

Постановления ВЛК с 1 апреля будут в электронном формате — Минобороны

Выводы ВЛК после осмотров военнообязанных будут автоматически поступать в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду