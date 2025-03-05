Как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает лицо, перевело работников на «полставки»

В Пенсионном фонде отметили, что если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает человек, перевело работников на «полставки» или вовсе приостановило работу.

В ведомстве отмечают, что страховой стаж засчитывается, если работодатель уплачивает минимальный страховой взнос за работника. О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в справке ОК-5, сформированной через приложение «Дія» или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места проживания.

Если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы. Но стоит понимать: если предприятие примет решение приостановить трудовые отношения – выплаты зарплаты и страховых взносов прекратятся.

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