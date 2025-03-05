Як зараховується трудовий стаж, якщо підприємство, на якому працює особа, перевело робітників на «пів ставки»

У Пенсійному фонді зазначили, якщо на підприємстві простій, роботодавець не звільняється від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як зараховується трудовий стаж, якщо підприємство, на якому працює людина, перевело робітників на «пів ставки», або зовсім призупинило роботу.

У відомстві зазначають, що страховий стаж зараховується, коли роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника. Про фактично сплачені страхові внески можна дізнатися у довідці ОК-5, сформованій через додаток «Дія», або через сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Якщо на підприємстві простій, роботодавець не звільняється від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати. Але варто розуміти: якщо підприємство вирішить, призупинити трудові відносини, – виплати зарплати і страхових внесків припиняться.

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