Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Рішення військово-лікарський комісій за результатами медичних оглядів військовозобов'язаних будуть в електронному форматі і будуть автоматично надходити до Реєстру «Оберіг». Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця.
Запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії» – зазначив він.
Як це працює:
«Раніше все писали від руки. Сьогодні — переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК» – зазначив Умєров.
Відповідні зміни внесені до наказу Міноборони №402.
«Завдяки цифровізації висновок ВЛК автоматично потраплятиме в Оберіг та швидше відображатиметься в застосунку Резерв+. Щоб бігали дані, а не люди.
Людям більше не потрібно буде нести постанову ВЛК до ТЦК або очікувати, поки папери зафіксують у системі. Ви можете попросити лікаря оформити саме електронну постанову.
Для цього ми запровадили електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ).
З 1 березня електронні постанови можуть створювати ВЛК, які пройшли навчання.
А з 1 квітня 2025 року електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій» - додала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.