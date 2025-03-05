Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Висновки ВЛК після оглядів військовозобов'язаних будуть автоматично надходити в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

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Рішення військово-лікарський комісій за результатами медичних оглядів військовозобов'язаних будуть в електронному форматі і будуть автоматично надходити до Реєстру «Оберіг». Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця.

Запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії» – зазначив він.

Як це працює:

Направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК.

Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

«Раніше все писали від руки. Сьогодні — переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК» – зазначив Умєров.

Відповідні зміни внесені до наказу Міноборони №402.

«Завдяки цифровізації висновок ВЛК автоматично потраплятиме в Оберіг та швидше відображатиметься в застосунку Резерв+. Щоб бігали дані, а не люди.

Людям більше не потрібно буде нести постанову ВЛК до ТЦК або очікувати, поки папери зафіксують у системі. Ви можете попросити лікаря оформити саме електронну постанову.

Для цього ми запровадили електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ).

З 1 березня електронні постанови можуть створювати ВЛК, які пройшли навчання.

А з 1 квітня 2025 року електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій» - додала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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