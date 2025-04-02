Інформація про придатність до військової служби тепер автоматично потрапляє до Реєстру «Оберіг» – Черногоренко

З 1 квітня всі висновки ВЛК формуватимуться в електронному вигляді, проте, за бажанням, громадяни можуть отримати і паперовий варіант.

Фото: Facebook / Катерина Черногоренко

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Як раніше повідомлялося, з 1 квітня всі висновки військово-лікарських комісій будуть формуватися виключно в електронному вигляді. Відтепер інформація про статус «придатний / непридатний» та дата проходження ВЛК автоматично потрапляють до реєстру «Оберіг» і швидше відображаються в системі «Резерв+». Це дозволяє зекономити час, оскільки тепер немає необхідності приносити постанову до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або очікувати внесення даних до особової справи. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, для запуску цього сервісу було проведено навчання для лікарів та членів ВЛК по всій країні. Найкращі результати цифровізації показали комісії у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Львівській та Хмельницькій областях.

«Усі документи, які видаються раніше, залишаються дійсними Навіть після 1 квітня, якщо людина хоче отримати паперове направлення на ВЛК, в деяких випадках вона може звернутися до ТЦК. Але якщо людина хоче на руки отримати висновок ВЛК, ми роздруковуємо фактично дзеркало цифрового висновку. Наприклад, висновок про придатність – це можна зробити одразу після огляду. Якщо це свідоцтво про хворобу для визнання непридатності до військової служби, комісія затверджує цей висновок з Центральною обласною ВЛК і тоді, за бажанням громадян, можна буде отримати на папері цей висновок», – пояснила Черногоренко.

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