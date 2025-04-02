У Львові цивільні намагалися «відбити» чоловіка у ТЦК, травмувавши військовослужбовця – відео

У Львові сталися сутички під час затримання чоловіка, який намагався втекти після ВЛК.

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У Львові сталися сутички між представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і цивільними громадянами під час затримання чоловіка, який нібито намагався втекти після проходження військово-лікарської комісії.

За повідомленням Львівського обласного ТЦК та СП, інцидент стався після того, як громадянин пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби. Після цього він спробував втекти з території центру, але був затриманий військовослужбовцями, які чергували при ВЛК.

Як зазначили у ТЦК, у цей момент виникла сутичка з групою цивільних осіб, які намагалися звільнити затриманого. Попри спроби військових пояснити ситуацію, емоції загострилися, і під час загальної штовханини чоловіку вдалося втекти. Наразі він оголошений у розшук. Під час події один із військовослужбовців отримав травму руки від удару правопорушником. Заява про напад на військовослужбовця подана до Національної поліції.

Львівське ТЦК та СП розпочали службове розслідування щодо цього інциденту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект про позбавлення волі до 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію.

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