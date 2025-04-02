Шаги вместо копеек: глава НБУ Пышный рассказал о готовности заменить название

Национальный банк планирует выпустить новый тираж монет номиналом 50 копеек уже «шагами».

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Национальный банк Украины готовится выпустить новую партию монет номиналом 50 копеек уже "шагами". Эти обновленные монеты появятся в обращении после принятия соответствующего решения Верховной Радой, заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Украинскому радио".

Пышный отметил, что в прошлом году 2 сентября Нацбанк начал официальную дискуссию по этому вопросу, которая базируется на всестороннем научном анализе.

"Цела экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, есть шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривна - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины", - сказал Пышный.

По его словам, это абсолютно закономерный и логичный шаг.

"Мы возвращаем свое. Давайте не забывать о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных Россией территориях Молдовы. Это то, что до сих пор объединяет через 30 лет нашей Независимости монетарные отношения даже на уровне названия", - добавил глава НБУ.

Пышный напомнил, что остальные республики, входившие в состав бывшего Советского Союза, этого избавились.

"В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет по шагу. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли. Если не сейчас, то когда? Когда будет время возвращать свое?", - добавил Андрей Пышный.

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