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На Харківщині судили чоловіка за неявку за повісткою

18:29, 2 квітня 2025
Суд Харкова засудив чоловіка за ухилення від призову під час мобілізації.
На Харківщині судили чоловіка за неявку за повісткою
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Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним 37-річного чоловіка з Куп’янщини у навмисному ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, прокурори Куп’янської окружної прокуратури довели, що у серпні минулого року чоловік, який проживає в селищі Куп’янськ-Вузловий, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після цього він отримав повістку на мобілізацію.

Однак, попри те, що йому було роз’яснено відповідальність за ухилення від призову та він не мав підстав для відстрочки, чоловік вирішив проігнорувати повістку і не з’явився до військкомату.

Під час судового процесу обвинувачений повністю визнав свою провину. Вирок набрав чинності, але наразі триває строк для апеляційного оскарження.

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