У Запоріжжі викрили юриста, який намагався організувати переправлення ухилянта за кордон

Юрисконсульт мав підготувати медичні та інші довідки, які б підтверджували непридатність до служби з подальшим виключенням із військового обліку.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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У Запоріжжі правоохоронці викрили 48-річного юриста підприємства, який намагався допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, правозахисник пообіцяв матері мобілізованого чоловіка виготовити необхідні документи, які б дозволили уникнути військової служби.

Свої послуги він оцінив в 15000 доларів.

«За вказану суму юрисконсульт мав би надати медичні та інші довідки, які б підтверджували непридатність до служби з подальшим виключенням із військового обліку та можливістю безперешкодного перетинання державного кордону України», - заявили прикордонники.

Затримали зловмисника на гарячому, під час отримання обумовленої оплати.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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