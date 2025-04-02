Практика судів
  1. В Україні

У Києві на два дні обмежать рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро»

14:08, 2 квітня 2025
У Києві тимчасово зупиняють рух поїздів між «Лісовою» та «Дніпро» через ремонт на Дарницькому шляхопроводі.
У Києві на два дні обмежать рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро»
Фото: brovary.net.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв'язку з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі, 5 та 6 квітня рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» буде зупинений. Для пасажирів буде організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Про це повідомили в КМДА.

Цієї суботи та неділі на шляхопроводі будуть проводитись роботи з демонтажу балок прогонових будов, тому для безпеки пасажирів всі наземні станції між «Лісовою» та «Дніпром» не працюватимуть.

Поїзди на лінії метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» згідно з графіком руху вихідного дня.

Автобуси № 1М курсуватимуть з інтервалом до 10 хвилин:

  • Від «Лісової» до «Арсенальної» — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи.
  • В зворотному напрямку маршрут проходитиме через вулицю Андрія Малишка, за винятком відрізку між станціями «Дарниця» та «Чернігівська».

Також буде збільшено кількість трамваїв № 8, 27 та автобусів № 118.

З 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» відновлять свою роботу в звичайному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лише факт пошкодження лічильника без викривлення обліку не є підставою для відповідальності споживача – Верховний Суд

Відсутність доказів, що газ споживався без належного обліку, виключає можливість донарахування обсягів спожитого газу.

Податкова служба все ж вважає нотаріусів податковими агентами, на яких можна накласти штрафи

Нотаріальна палата звернулася до Державної податкової служби, аби там спростували заяви про наявність статусу податкових агентів у нотаріусів.

Депутати зареєстрували у Раді проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Група депутатів, серед яких Микита Потураєв та Микола Княжицький зареєстрували проект постанови про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку.

Комісіям Верховної Ради пропонують дати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів

Депутати пропонують наділити тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії парламенту повноваженнями ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

Кабмін визначив ДП «Інфраструктурні проекти» централізованою закупівельною організацією для реалізації експериментального проекту

Уряд затвердив порядок реалізації експерименту щодо централізованої закупівельної організації у сфері Агентства відновлення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду