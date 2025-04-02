У Києві на два дні обмежать рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро»

У Києві тимчасово зупиняють рух поїздів між «Лісовою» та «Дніпро» через ремонт на Дарницькому шляхопроводі.

Фото: brovary.net.ua

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У зв'язку з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі, 5 та 6 квітня рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» буде зупинений. Для пасажирів буде організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Про це повідомили в КМДА.

Цієї суботи та неділі на шляхопроводі будуть проводитись роботи з демонтажу балок прогонових будов, тому для безпеки пасажирів всі наземні станції між «Лісовою» та «Дніпром» не працюватимуть.

Поїзди на лінії метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» згідно з графіком руху вихідного дня.

Автобуси № 1М курсуватимуть з інтервалом до 10 хвилин:

Від «Лісової» до «Арсенальної» — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи.

В зворотному напрямку маршрут проходитиме через вулицю Андрія Малишка, за винятком відрізку між станціями «Дарниця» та «Чернігівська».

Також буде збільшено кількість трамваїв № 8, 27 та автобусів № 118.

З 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» відновлять свою роботу в звичайному режимі.

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