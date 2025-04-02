Податкова служба все ж вважає нотаріусів податковими агентами, на яких можна накласти штрафи

Нотаріальна палата звернулася до Державної податкової служби, аби там спростували заяви про наявність статусу податкових агентів у нотаріусів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час прийняття восени 2024 року закону №4015-ІХ про підвищення податків (законопроект 11416-д), який передбачав певні зміни для нотаріусів, виникли питання, чи стане нотаріус податковим агентом.

Зокрема відповідно до нового закону нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини повинен буде щомісяця в порядку, встановленому відповідним розділом Податкового кодексу для податкового розрахунку, подавати до податкової інформацію, в якій зазначено відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок. Аналогічно нотаріуси повинні будуть подавати інформацію про посвідчення договорів дарування.

Як пояснив тоді нашому виданню член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс, внаслідок прийняття цього закону з відповідними поправками нотаріуси податковими агентами не стануть.

Зокрема, нотаріуси і раніше подавали відповідну інформацію податковій про посвідчені договори. Стосовно необхідності подання ними податкового розрахунку, то така пропозиція дійсно містилася в першій редакції законопроекту 11416-д. Втім, з урахуванням врахованих поправок, подаватися буде не податковий розрахунок, а лише відповідна інформація.

Разом з тим «Судово-юридична газета» тоді не виключала, що Податкова служба згодом може «уточнити» закон своїми нормативними актами.

Власне, 31 березня на сайті Державної податкової служби України було опубліковано новину під назвою «Нотаріуси зобов’язані щомісяця подавати до контролюючого органу інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування та свідоцтва про право на спадщину».

У цій публікації зазначено, зокрема, що:

нотаріуси зобов’язані подавати Звітність у формі додатку 4ДФ;

нотаріуси виконують функції податкового агента в частині подання інформації про посвідчені договори;

нотаріуси несуть відповідальність за порушення порядку подання такої інформації.

Як зазначено в новині, підставою для публікації стали новації, передбачені Законом №4015-ІХ, які діють з 1 січня 2025 року. Тобто, законом про підвищення податків.

В свою чергу, Нотаріальна палата України зауважує, що така інформація не відповідає законодавству.

«Законом №4015-ІХ внесені зміни до Податкового кодексу, в тому числі до статей 172, 173, 174, стосовно подання нотаріусами інформації про посвідчені ними правочини та видані свідоцтва про право на спадщину.

Зазначені зміни стосуються відомостей, які необхідно включати до інформації, яка подається нотаріусами до контролюючих органів: «включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в тому числі ціну (вартість) договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору».

Законом № 4015-ІХ не вносились будь-які інші зміни, які би визначали нотаріуса податковим агентом та встановлювали обов’язковість подавати ним інформацію як податкову звітність, також не встановлена форма подання цієї інформації», зазначили у Нотаріальній палаті.

Вимога подавати інформацію виключно як податковий розрахунок 4ДФ суперечить нормі, встановленій в статті 176 ПК: «Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається» (пп. б п. 176.2 ст. 176 ПК).

Інформація, яку повинен подавати нотаріус до контролюючого органу, в тому числі і у формі 4ДФ, не є податковою звітністю в розумінні глави 2 розділу ІІ ПКУ, при поданні інформації про посвідченні правочини, видані свідоцтва про право на спадщину.

Нотаріус лише зобов’язаний подавати інформацію в строки, встановлені для податкового розрахунку, та вказувати відомості, які передбачені формою 4ДФ (номер згідно порядку, реєстраційний номер облікової картки платника податків, сума доходу, сума податків на доходи фізичних осіб, сума військового збору, ознака доходу тощо).

Отже, як підкреслили у НПУ, нотаріус не є податковим агентом та не виконує його функції.

До нотаріуса не можуть бути застосовані штрафи згідно п.119.1 ст.119 ПК.

З цього приводу Нотаріальна палата звернулася до ДПС та Міністерства фінансів, і просить спростувати вищевказану новину ДПС й поінформувати про це працівників ДПС.

Автор: Наталя Мамченко

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