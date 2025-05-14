Верховная Рада рассмотрит восстановление обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов

Михаил Радуцкий зарегистрировал законопроект об обязательной военной подготовке для лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Фото: thepharma.media

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Для лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, планируется восстановить обязательную военную подготовку. Об этом говорится в законопроекте 13276 о внесении изменений в статью 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Инициаторами законопроекта выступила широкая группа народных депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.

Как отмечают инициаторы законопроекта, в настоящее время существует острый дефицит кадров по военно-медицинским и военно-фармацевтическим специальностям для нужд Вооруженных Сил Украины. Это обусловливает необходимость увеличения числа лиц, получающих высшее образование, которые проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, а также расширения сети кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в учреждениях высшего образования, находящихся в сфере управления Министерства здравоохранения и Министерства образования.

На сегодняшний день подготовка офицеров запаса медицинской службы осуществляется на кафедрах медицины катастроф и военной медицины в 10 из 15 учреждений высшего образования, находящихся в сфере управления Минздрава.

В сфере управления Министерства образования находятся 9 учреждений высшего образования, которые по государственному заказу обучают лиц по специальности «Медицина», из которых только в 4 функционируют военные учебные подразделения.

Кроме того, на данный момент военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы проводится исключительно на добровольной основе, преимущественно за счет средств, поступающих от физических лиц как плата за услуги в сфере высшего образования, связанные с военной подготовкой (по контракту).

Такая ситуация существенно ограничивает количество подготовленных офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть назначены на должности в особый период.

Так, общее количество лиц, проходящих подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы, составляет около 5% от общего числа обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям.

За счет средств государственного бюджета военную подготовку проходят только те лица, которые заключили контракт с Минобороны относительно обязательств по прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины после получения первичного воинского звания офицера запаса и окончания учреждения высшего образования.

Учитывая вышеизложенное и в целях обеспечения увеличения числа лиц, подготовленных по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, предлагается восстановить обязательную военную подготовку по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы (41 кредит ЕКТС) для лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, путем внесения соответствующих изменений в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Внесение указанных изменений также станет основанием для восстановления или создания новых кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в учреждениях высшего образования, находящихся в сфере управления Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе», в частности:

установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годных к военной службе по состоянию здоровья и прошедших профессионально-психологический отбор;

обязательство учреждений высшего образования всех форм собственности и подчинения, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям в соответствии с полученной лицензией, обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям;

предоставление Министерству здравоохранения полномочий согласовывать перечень военно-учетных специальностей, по которым проводится военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям в части специальностей медицинского и фармацевтического профиля.

Так, в статье 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе проходят граждане Украины (кроме лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям), которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, годны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Учреждения высшего образования всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям в соответствии с полученной лицензией, обязаны обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы гражданами Украины, получающими высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годными к военной службе по состоянию здоровья и прошедшими профессионально-психологический отбор.

Перечень военно-учетных специальностей, по которым проводится военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерством обороны по согласованию с Минобразования, а по военно-учетным специальностям медицинского и фармацевтического профиля – по согласованию с Минобразования и Минздрава.

Кабинет Министров должен в течение 6 месяцев поручить Министерству обороны совместно с Минобразования и Минздравом обеспечить создание необходимого количества военных учебных подразделений с необходимым количеством должностей военной службы в учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку лиц, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Автор: Наталя Мамченко

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