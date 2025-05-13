Владимир Зеленский вылетел в Турцию — СМИ

На 15 мая у Владимира Зеленского запланирована встреча с Реджепом Эрдоганом.

Фото иллюстративное, источник фото: suspilne.media

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

13 мая издание Clash Report со ссылкой на посольство Украины в Турции сообщило, что Владимир Зеленский уже отправился в столицу Турции Анкару.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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