Рада прийняла закон щодо розвитку співробітництва територіальних громад

Верховна Рада України прийняла закон щодо розвитку співробітництва територіальних громад — законопроект №11412.
Метою документу є удосконалення порядку організації співробітництва територіальних громад, що сприяє їхньому розвитку та реалізації спільних проектів.
Зокрема закон:
- громади зможуть ефективніше працювати разом над спільними проектами;
- з’являється нова форма співпраці — агломерація, коли кілька громад поєднують ресурси для вирішення великих завдань;
- рішення про співпрацю прийматимуться прозоро — із відеофіксацією і публічними консультаціями;
- враховує реалії воєнного стану та встановлює чіткі правила взаємодії навіть у складні часи.
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