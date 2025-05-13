Рада прийняла закон щодо розвитку співробітництва територіальних громад

Документ удосконалює порядок організації співробітництва територіальних громад, що сприяє їхньому розвитку та реалізації спільних проектів.

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Верховна Рада України прийняла закон щодо розвитку співробітництва територіальних громад — законопроект №11412.

Метою документу є удосконалення порядку організації співробітництва територіальних громад, що сприяє їхньому розвитку та реалізації спільних проектів.

Зокрема закон:

- громади зможуть ефективніше працювати разом над спільними проектами;

- з’являється нова форма співпраці — агломерація, коли кілька громад поєднують ресурси для вирішення великих завдань;

- рішення про співпрацю прийматимуться прозоро — із відеофіксацією і публічними консультаціями;

- враховує реалії воєнного стану та встановлює чіткі правила взаємодії навіть у складні часи.

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