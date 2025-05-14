Податкова пояснила, в яких випадках договори про спільну діяльність перебувають на обліку в ДПС

У податкових органах на обліку лише ті договори про спільну діяльність, які фактично передбачають ведення спільного бізнесу з постачання товарів чи послуг, що обкладаються ПДВ.

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Податкова служба в Одеській області роз’яснює, в яких випадках договори про спільну діяльність перебувають на обліку в ДПС.

Зазначається, що відповідно до пункту 64.6 статті 64 розділу II Податкового кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені ПКУ.

ПКУ для договорів про спільну діяльність встановлено особливості оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ), які передбачені підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I та підпунктом 4 пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ, та особливості оподаткування акцизним податком з реалізації пального та спирту етилового, які передбачені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI ПКУ.

Для цілей оподаткування ПДВ дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником ПДВ, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника ПДВ (підпункт 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Платником ПДВ є особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі – уповноважена особа) (підпункт 4 пункту 180.1 статті 180 розділу V ПКУ).

Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ встановлено умови для реєстрації особи платником ПДВ в обов’язковому порядку та за добровільним рішенням.

Згідно з чинним законодавством договір про спільну діяльність підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ з одночасним взяттям на облік у контролюючих органах у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг (пов’язаних із виконанням договору), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, перевищує суму в 1000000 гривень (без урахування ПДВ). У разі якщо обсяги оподатковуваних ПДВ операцій відсутні або є меншими від суми в 1000000 гривень і при цьому відсутнє бажання у реєстрації договору про спільну діяльність платником ПДВ, договір про спільну діяльність не підлягає взяттю на облік у контролюючих органах.

Отже, на обліку в органах ДПС перебувають лише ті договори про спільну діяльність, за якими провадиться спільна господарська діяльність щодо операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V ПКУ, або щодо операцій з реалізації пального та спирту етилового, які підлягають оподаткуванню акцизним податком згідно з розділом VI ПКУ.

Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється на підставі заяви про взяття на облік за формою № 1-ОПП (далі – заява за формою № 1-ОПП) за процедурами, визначеними Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок № 1588).

Одночасно із заявою за формою № 1-ОПП уповноважена особа подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку реєстраційну заяву платника ПДВ та копію договору (контракту) про спільну діяльність (пункт 4.6 розділу IV Порядку № 1588).

Після взяття на облік договору про спільну діяльність уповноваженій особі надається податковий (обліковий) номер, який присвоюється контролюючими органами (пункт 63.6 статті 63 ПКУ, пункт 2.4 розділу II Порядку № 1588).

Згідно з пунктом 2.7 розділу II Порядку № 1588 уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність податковий номер видається на кожний із зазначених договорів при взятті їх на облік згідно з Порядком № 1588.

Податковий номер, наданий уповноваженій особі, не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору, у тому числі в разі:

призначення іншої особи – учасника договору уповноваженою особою, якщо наслідками таких змін не є припинення договору;

зміни місцезнаходження управителя майна;

зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа перебуває на обліку.

Після взяття на облік договору про спільну діяльність видається довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП. У довідці зазначається строк дії договору про спільну діяльність, указаний у договорі.

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