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ЕС возобновит действие таможенных тарифов на импорт из Украины, — FT

09:55, 14 мая 2025
Как сообщается, Евросоюз готовится применить гораздо более высокие пошлины на украинский импорт.
ЕС возобновит действие таможенных тарифов на импорт из Украины, — FT
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Европейский Союз готовится в ближайшие недели значительно повысить пошлины на импорт из Украины, что может нанести серьезный удар по экономике страны в один из ключевых моментов её противостояния российской агрессии, сообщает издание Financial Times.

Хотя соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС действует уже длительное время, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз временно отменил таможенные сборы. Этот льготный режим завершается 6 июня, и вместо него планируется ввести «переходные меры», пока стороны пересматривают и обновляют общее торговое соглашение.

Однако, по словам европейских дипломатов, новая переходная инициатива, которую сейчас рассматривают страны-члены ЕС, предусматривает существенное сокращение беспошлинных квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции — критически важного источника доходов для фермеров и государственного бюджета Украины.

Указывается, что когда беспошлинный режим был впервые введён в 2022 году, он распространялся на дешёвую украинскую птицу, пшеницу и сахар, значительная часть которых проходила через страны ЕС в Африку и Азию. Но фермеры и политики в Польше, Франции и других странах вскоре обвинили украинский импорт в снижении внутренних цен.

Впоследствии ряд правительств ввели односторонние запреты на импорт украинского зерна, нарушая правила ЕС. В преддверии президентских выборов в Польше, которые состоятся в это воскресенье, Варшава попросила Комиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы минимизировать шансы кандидата от националистической оппозиции Кароля Навроцкого, заявили дипломаты.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что действующие договоренности не будут продлены, «поскольку мы сейчас работаем над пересмотром» соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

«Комиссия также рассматривает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня», — добавил он.

Глава торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявил, что это «действительно плохой сигнал для Украины», и решение должно быть найдено до октября.

Его комитет в среду намерен допросить представителей Комиссии о причинах задержки обещанных торговых переговоров, учитывая, что июньский срок был «известен давно». Ланге назвал ситуацию неприемлемой.

Украинское правительство оценивает, что возвращение к довоенным условиям торговли уменьшит её доходы примерно на 3,5 млрд евро в год.

«Это огромный шаг назад. То, что мы видим сейчас — это отсутствие понимания», — заявил торговый представитель Федерации работодателей Украины Михаил Бно-Айриян.

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ЕС Украина

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