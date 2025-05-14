Послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против РФ

Также послы согласовали дополнительные ограничения против РФ за нарушение прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.

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Послы Европейского союза одобрили 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия, добавил он.

Основной фокус – на так называемом "теневом флоте" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лицах, помогающих Кремлю обходить нефтяные ограничения и санкционное давление.

Меры коснутся компаний из третьих стран, включая ОАЭ, Турцию, Сербию, Вьетнам и Узбекистан, которые подозревают в помощи РФ уклоняться от санкций.

Официальное принятие санкций может состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, 20 мая.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда предстоит сильная реакция США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

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