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Пекучий привіт із Сонця – Землю накриє магнітна буря

11:54, 14 травня 2025
На Сонці зафіксовано потужний спалах X1.2.
Пекучий привіт із Сонця – Землю накриє магнітна буря
Фото: ТСН
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На західному краю Сонця 13 травня зафіксували потужний сонячний спалах класу X1.2, що може спричинити магнітну бурю на Землі. Про це повідомляє науковий портал The Watchers.

Спалах розпочався о 15:25 UTC (18:25 за Києвом) і тривав майже 20 хвилин, завершившись о 15:44 UTC (18:44 за Києвом). Це вже сьомий спалах найвищого класу X у 2024 році та перший з кінця березня. За потужністю він посідає третє місце серед цьогорічних.

Під час події відбувся значний викид корональної маси. Прямого удару по Землі не очікується, проте спостерігатиметься погіршення якості радіозв’язку — особливо над Атлантикою, Америкою, а також частинами Європи та Африки.

За прогнозами вчених, ковзний вплив сонячної активності можливий 17 травня, що може спричинити помірну магнітну бурю.

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магнітні бурі Сонце космос

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