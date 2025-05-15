В Киеве сообщили о подозрении мужчине, устроившему стрельбу в номере отеля

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему жителю Хмельницкой области, который устроил хулиганство с применением огнестрельного оружия в гостинице.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, сотрудники отеля заметили, что постоялец одного из номеров в неадекватном состоянии ходит по коридорам с оружием в руках, и вызвали работников Государственной службы охраны. Прибыв на место, полицейские начали с ним переговоры, уговаривая сдать оружие.

«Однако мужчина, демонстрируя нежелание это сделать, произвел один выстрел в сторону открытых дверей, возле которых никого не было», — заявили в прокуратуре.

После этого нарушитель был задержан. У него изъяли зарегистрированное на него оружие и боеприпасы к нему. Свои мотивы подозреваемый объяснить не может.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Святошинского района Киева 14 мая произошла стрельба.

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