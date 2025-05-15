YouTube будет запускать рекламу теперь в пиковые эмоциональные моменты видео

Google Gemini знает, когда вы смеетесь или плачете – и вставляет рекламу именно тогда.

Фото: 20 Minutes

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

YouTube анонсировал новый формат рекламы под названием Peak Points (Пиковые точки), который базируется на использовании искусственного интеллекта Google Gemini. Эта технология анализирует видео и выявляет наиболее эмоционально насыщенные или вовлеченные моменты, после которых будет размещаться реклама. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Согласно разработчикам, новый подход к рекламе основывается на принципе эмоционального таргетинга. Речь идет о том, что содержание, которое вызывает сильные эмоции у зрителей - например, напряженные повороты сюжета, неожиданные развязки или трогательные сцены - способствует лучшему запоминанию рекламных сообщений. Именно поэтому Peak Points предусматривает встраивание рекламы непосредственно после таких моментов.

В то же время, эксперты предупреждают, что эта стратегия может вызвать смешанные реакции аудитории. Зрители, которые находятся в глубоком эмоциональном погружении в сюжет, могут воспринять внезапное рекламное вмешательство как слишком навязчивое или даже раздражающее.

Функция Peak Points сейчас проходит этап тестирования и, по информации компании, будет постепенно внедрена до конца 2025 года.

Кроме того, YouTube анонсировал еще одну новинку - шопинг-ленту (shopping stream), которая позволит зрителям просматривать и покупать товары непосредственно во время просмотра рекламного видео. Такой формат призван сделать онлайн-шопинг еще удобнее и быстрее, превращая платформу в полноценную торговую площадку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.