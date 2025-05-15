YouTube запускатиме рекламу тепер в пікові емоційні моменти відео

Google Gemini знає, коли ви смієтесь або плачете — і вставляє рекламу саме тоді.

Фото: 20 Minutes

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YouTube анонсував новий формат реклами під назвою Peak Points (Пікові точки), який базується на використанні штучного інтелекту Google Gemini. Ця технологія аналізує відео та виявляє найбільш емоційно насичені або залучені моменти, після яких буде розміщуватися реклама. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Згідно з розробниками, новий підхід до реклами ґрунтується на принципі емоційного таргетингу. Йдеться про те, що вміст, який викликає сильні емоції у глядачів — наприклад, напружені повороти сюжету, несподівані розв’язки чи зворушливі сцени — сприяє кращому запам’ятовуванню рекламних повідомлень. Саме тому Peak Points передбачає вбудовування реклами безпосередньо після таких моментів.

Водночас, експерти попереджають, що ця стратегія може викликати змішані реакції аудиторії. Глядачі, які перебувають у глибокому емоційному зануренні у сюжет, можуть сприйняти раптове рекламне втручання як надто нав’язливе або навіть дратівливе.

Функція Peak Points наразі проходить етап тестування та, за інформацією компанії, буде поступово впроваджена до кінця 2025 року.

Крім того, YouTube анонсував ще одну новинку — шопінг-стрічку (shopping stream), яка дозволить глядачам переглядати та купувати товари безпосередньо під час перегляду рекламного відео. Такий формат покликаний зробити онлайн-шопінг ще зручнішим і швидшим, перетворюючи платформу на повноцінний торговий майданчик.

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