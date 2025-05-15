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Відкрито справу проти футболіста «Реала» Асенсіо через поширення інтимного відео з неповнолітньою

16:15, 15 травня 2025
Захисник «Реала» фігурує у поновленій справі про порушення приватності та дитячу порнографію.
Відкрито справу проти футболіста «Реала» Асенсіо через поширення інтимного відео з неповнолітньою
Фото: sport.ua
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Іспанська поліція поновила кримінальне провадження проти центрального захисника мадридського «Реала» Рауля Асенсіо у справі, пов’язаній із розповсюдженням сексуального відео за участю неповнолітньої. Про це повідомляє агентство EFE.

Крім Асенсіо, у справі фігурують ще троє футболістів — Андрес Гарсія з «Алькоркона», Ферран Руїс з «Жирони» та Хуан Родрігес з клубу «Тарасона». Усіх підозрюють у незаконному розповсюдженні інтимних відеоматеріалів, на яких зафіксовано двох жінок. Як уточнюється, одна з них на момент зйомки була неповнолітньою.

Подія стала публічно відомою ще восени 2023 року. Тоді правоохоронці затримали підозрюваних, однак згодом кримінальне провадження було припинено. Тепер Верховний суд Канарських островів ухвалив рішення про поновлення розслідування. Слідчий дійшов висновку, що в діях підозрюваних наявні ознаки порушення недоторканності приватного життя, а також незаконного обігу порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх.

Захист Рауля Асенсіо наполягає на закритті справи, посилаючись на закінчення строків давності та відсутність самого відео. Проте, як повідомляють джерела, слідству вдалося отримати переписку між футболістами, в якій вони обговорювали згадане відео. Цей факт суттєво вплинув на хід розслідування.

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поліція діти слідство Іспанія спорт

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