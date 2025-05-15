В Дие появились новые военные облигации в честь временно оккупированных городов

Дия пополнилась облигациями с доходностью до 17,9%.

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Приложение «Дія» пополнилось пятью новыми военными облигациями, которые получили символические названия в честь временно оккупированных украинских населенных пунктов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Новые облигации имеют следующие условия:

- Токмак - доходность 15%, дата погашения: 4 февраля 2026 года;

- Соледар - 16,75%, дата погашения: 24 июня 2026 года;

- Форос - 16,75%, дата погашения: 3 ноября 2027 года;

- Новый Свет - от 16,4%, дата погашения: 14 апреля 2027 года;

- Ливадия - от 17,9%, дата погашения: 9 июня 2027 года.

«Как это работает? Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн - через год получаете 11 509 грн на карту еПоддержка. Никакой комиссии и скрытых платежей», - пояснили в »Дії".

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