Владимир Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом, видео

Самолет Президента Владимира Зеленского приземлился в аэропорту в Анкаре.

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Самолет Президента приземлился в аэропорту в Анкаре.

Владимир Зеленский отметил, что уровень делегации РФ больше похож на "бутафорский". Однако отметил, что примет решение о дальнейших шагах после встречи с президентом Эрдоганом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

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