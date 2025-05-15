Зеленский назвал российскую делегацию для переговоров «бутафорской»

По словам Зеленского, Украину на переговорах представляют топ-чиновники, Россию – бутафория.

Фото: RFI

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Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах, назвав ее «бутафорской». По его словам, Украину на этих переговорах представляют чиновники самого высокого уровня - главы всех украинских спецслужб, Министерства иностранных дел и представители офиса Президента.

«Надо понять, способны ли они хоть что-то сами решать. Нам всем известно, кто в России принимает решения», - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что на высоком уровне встреча начнется с переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и широкой турецкой делегацией.

«Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Уровень «русских» пока мне официально неизвестен. Из того, что мы видим, то похоже на бутафорский уровень», - отметил президент.

Дальнейшие шаги в переговорах будут определены после встречи с Эрдоганом. Президент подчеркнул, что важно оценить мандат и полномочия российской делегации, поскольку от этого будет зависеть эффективность переговоров.

«Будем в контакте, мы обязательно выйдем к средствам массовой информации после встречи с Президентом Эрдоганом», - заявил Зеленский.

После этой встречи будет принимать решение, стоит ли лететь в Стамбул на дальнейшие переговоры, в зависимости от уровня дипломатического представительства России.

Добавим, Владимир Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

Напомним, переговоры должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Российскую сторону будут представлять преимущественно чиновники второго эшелона.

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