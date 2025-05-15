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На Закарпатье задержали правоохранителя, который за деньги помогал уклонистам пересекать границу

13:51, 15 мая 2025
Правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов.
На Закарпатье задержали правоохранителя, который за деньги помогал уклонистам пересекать границу
Фото: dbr.gov.ua
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На Закарпатье правоохранители разоблачили правоохранителя, который продавал информацию о защите границы уклонистам для нелегального выезда из Украины. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что с марта этого года правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутах их патрулирования и размещении технических средств охраны границы на участке, за который он отвечал согласно служебным полномочиям.

«За каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, должностное лицо брало примерно 2,5 тысячи долларов США», — говорится в сообщении.

В настоящее время ГБР устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться этой «помощью», а также причастных к функционированию схемы.

Правоохранители задержали фигуранта в Ужгороде «на горячем» во время получения 2 тыс. долларов США от очередного «клиента». Ранее он уже получил от мужчины предоплату в размере 500 долларов США.

Должностному лицу сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

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