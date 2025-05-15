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В Украине создают сеть стартап-школ на базе университетов и научных учреждений

21:33, 15 мая 2025
МОН запускает сеть стартап-школ – инкубаторов – акселераторов.
В Украине создают сеть стартап-школ на базе университетов и научных учреждений
Фото: Highload.tech
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Министерство образования и науки Украины вместе с Фондом развития инноваций объявили о запуске масштабного проекта по созданию сети стартап-школ - инкубаторов и акселераторов. Они будут работать на базе высших учебных заведений и научных учреждений страны, сообщили в ведомстве.

Инициатива направлена на формирование мощной национальной инновационной экосистемы. Проект должен помочь превратить университеты и научные центры в активных участников инновационных процессов и драйверов экономического восстановления Украины.

Что предусматривает сеть стартап-школ? Она будет предоставлять инноваторам:

- экспертную и менторскую поддержку;

- доступ к современной инфраструктуре;

- инструменты для привлечения финансирования;

- возможности для развития практических бизнес-навыков.

Сеть ориентирована на студентов, ученых и молодых предпринимателей с идеями для создания наукоемких стартапов.

Главные цели инициативы - развитие наукоемкого предпринимательства, коммерциализация результатов исследований, активное включение университетов в инновационную экономику и поддержка технологического прогресса страны:

- развитие наукоемкого предпринимательства;

- коммерциализация результатов научных исследований;

- активное привлечение университетов к инновационной экономике;

- поддержка технологического развития Украины.

К сети уже присоединились:

- Государственный университет «Киевский авиационный институт»

- Киевский академический университет

- Винницкий национальный технический университет

- Сумской государственный университет

- Национальный университет «Одесская политехника»

- Национальный технический университет «Днепровская политехника»

- Украинский католический университет

- Киевская школа экономики

- Национальный университет «Львовская политехника»

- Государственный университет «Житомирская политехника»

- SET University

- Одесский национальный экономический университет

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

- Национальный университет «Запорожская политехника»

- Криворожский национальный университет

- Винницкий национальный аграрный университет

- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

- Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»

- Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет

- Институт электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины

Университеты и научные учреждения, желающие присоединиться к сети, могут заполнить соответствующую анкету по ссылке. Заявки рассматривает Совет Министерства образования и науки по развитию инноваций, а решение о присоединении направляется на электронный адрес заявителя.

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МОН Украины образование

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