В Украине создают сеть стартап-школ на базе университетов и научных учреждений

Министерство образования и науки Украины вместе с Фондом развития инноваций объявили о запуске масштабного проекта по созданию сети стартап-школ - инкубаторов и акселераторов. Они будут работать на базе высших учебных заведений и научных учреждений страны, сообщили в ведомстве.
Инициатива направлена на формирование мощной национальной инновационной экосистемы. Проект должен помочь превратить университеты и научные центры в активных участников инновационных процессов и драйверов экономического восстановления Украины.
Что предусматривает сеть стартап-школ? Она будет предоставлять инноваторам:
- экспертную и менторскую поддержку;
- доступ к современной инфраструктуре;
- инструменты для привлечения финансирования;
- возможности для развития практических бизнес-навыков.
Сеть ориентирована на студентов, ученых и молодых предпринимателей с идеями для создания наукоемких стартапов.
Главные цели инициативы - развитие наукоемкого предпринимательства, коммерциализация результатов исследований, активное включение университетов в инновационную экономику и поддержка технологического прогресса страны:
- развитие наукоемкого предпринимательства;
- коммерциализация результатов научных исследований;
- активное привлечение университетов к инновационной экономике;
- поддержка технологического развития Украины.
К сети уже присоединились:
- Государственный университет «Киевский авиационный институт»
- Киевский академический университет
- Винницкий национальный технический университет
- Сумской государственный университет
- Национальный университет «Одесская политехника»
- Национальный технический университет «Днепровская политехника»
- Украинский католический университет
- Киевская школа экономики
- Национальный университет «Львовская политехника»
- Государственный университет «Житомирская политехника»
- SET University
- Одесский национальный экономический университет
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Национальный университет «Запорожская политехника»
- Криворожский национальный университет
- Винницкий национальный аграрный университет
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
- Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет
- Институт электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины
Университеты и научные учреждения, желающие присоединиться к сети, могут заполнить соответствующую анкету по ссылке. Заявки рассматривает Совет Министерства образования и науки по развитию инноваций, а решение о присоединении направляется на электронный адрес заявителя.
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