Шведская ИТ-компания разочаровалась в ИИ и возвращает уволенных сотрудников

Компания отказалась от ИИ-агентов в пользу сотрудников-людей.

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Шведский ИТ-стартап Klarna начал набирать сотрудников-людей после того, как его ИИ-агенты по обслуживанию клиентов не справились с поставленной задачей, пишет Finextra.

Компания решила изменить подход к использованию искусственного интеллекта, восстанавливая набор работников для службы поддержки клиентов после чрезмерного сокращения персонала.

Год назад гендиректор Klarna Себастьян Семятковски заявлял, что ИИ-ассистент заменил 700 работников, а штат сократили с 5000 до 3800 человек, планируя уменьшение до 2000. Однако в интервью Bloomberg он признал ошибку. По его словам, человеческая поддержка — приоритет для будущего компании.

Klarna тестирует модель удаленной работы для поддержки, чтобы объединить гибкость и качество обслуживания. «С точки зрения бренда и компании, я считаю критически важным дать понять клиенту, что он всегда сможет пообщаться с человеком, если захочет», — подчеркнул Семятковски.

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