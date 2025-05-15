Шведська ІТ-компанія розчарувалася в ШІ та повертає звільнених співробітників

Компанія відмовилася від ШІ-агентів на користь співробітників-людей.

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Шведський ІТ-стартап Klarna почав знову наймати працівників-людей після того, як його ШІ-агенти з обслуговування клієнтів не впоралися з поставленим завданням, пише Finextra.

Компанія вирішила змінити підхід до використання штучного інтелекту, відновлюючи набір працівників для служби підтримки клієнтів після надмірного скорочення персоналу.

Рік тому генеральний директор Klarna Себастіан Семятковскі заявляв, що ШІ-асистент замінив 700 працівників, а штат було скорочено з 5000 до 3800 осіб, із планами зменшення до 2000. Однак в інтерв’ю Bloomberg він визнав цю помилку. За його словами, людська підтримка — це пріоритет для майбутнього компанії.

Klarna тестує модель віддаленої роботи для служби підтримки, щоб поєднати гнучкість і якість обслуговування.

«З точки зору бренду та компанії, я вважаю критично важливим дати клієнту зрозуміти, що він завжди зможе поспілкуватися з людиною, якщо захоче», — наголосив Семятковскі.

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