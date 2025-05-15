Парламент прийняв закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Верховна Рада внесла зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

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Верховна Рада 15 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 10355 щодо особливостей призначення і виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Він вносить зміни до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про прокуратуру», «Про державну службу» та встановлює, що особи, які були засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами 3 — 8 статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2, 258-3, 258-5, 260, 437, 438, 441, 442, 442-1, 447 Кримінального кодексу, позбавлятимуться права на пенсію відповідно до зазначених вище законів.

Таким особам пенсія, у тому числі призначена до набрання чинності цим проектом як законом, призначатиметься та виплачуватиметься лише відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При цьому на період строку відбування покарання пенсія призначатиметься та виплачуватиметься в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством).

Також внесені зміни до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та встановлено, що пенсія, призначена зазначеним вище особам відповідно до статті 54 зазначеного Закону (це пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи), призначатиметься і виплачуватиметься відповідно до Закону про пенсійне страхування в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, лише протягом строку відбування покарання.

Як вбачається, положення проекту спрямовані на зміну умов пенсійного забезпечення осіб, засуджених до обмеження волі або позбавлення волі за певні категорії злочинів.

При цьому передбачаються різні підходи щодо строку призначення і виплати пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування:

особам, які мають право на пенсію за нормами статті 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», призначення та виплата пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюватиметься лише протягом строку відбування покарання, а з першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання – у розмірі, передбаченому статтею 54 цього Закону;

змінами до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про прокуратуру» та «Про державну службу» передбачається встановити, що зазначеним вище особам пенсія за нормами Закону про пенсійне страхування призначатиметься і вплачуватиметься не тільки протягом строку відбування покарання, але й після звільнення від відбування покарання.

Прикінцеві та перехідні положення нового закону передбачають, що він набирає чинності через 3 місяці.

На осіб, засуджених до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 КК, які відбувають покарання на день набрання чинності цим Законом, норми цього Закону щодо призначення та виплати пенсії поширюються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набрав чинності.

Кабміну доручено у 3-місячний строк розробити і затвердити порядок надання відомостей Пенсійному фонду України про осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення вказаних злочинів.

Нижче наводимо текст закону у фінальній редакції профільного комітету.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей призначення і виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку

У Кримінально-виконавчому кодексі України

частину другу статті 60-1 викласти в такій редакції:

«Засуджені до обмеження волі мають право на призначення та отримання пенсії відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення з урахуванням особливостей призначення і виплати пенсій особам, засудженим до обмеження волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами другою і третьою статті 109 та статтею 258-2 Кримінального кодексу України.

Адміністрація виправного центру, який виконує покарання, надає відомості Пенсійному фонду України про пенсіонерів, засуджених до обмеження волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами другою і третьою статті 109, статтею 258-2 Кримінального кодексу України, не пізніше ніж через три дні після отримання судового рішення, а про осіб, які набули право на пенсію під час відбування покарання, – при поданні такими особами документів для призначення пенсії у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті».

частину другу статті 122 викласти в такій редакції:

Засуджені до позбавлення волі мають право на призначення та отримання пенсії відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення з урахуванням особливостей призначення і виплати пенсій особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2, 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3, 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1, 447 Кримінального кодексу України.

Адміністрація виправної колонії, яка виконує покарання, надає відомості Пенсійному фонду України про пенсіонерів, засуджених до позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2, 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447

Кримінального кодексу України, не пізніше ніж через три дні після отримання судового рішення, а про осіб, які набули право на пенсію під час відбування покарання, – при поданні такими особами документів для призначення пенсії у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.

Закон «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» доповнити статтею 59-2 такого змісту:

Стаття 59-2 . Призначення та виплата пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення

Особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3, 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, які мають право на пенсію за статтею 54 цього Закону, протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, призначення та виплата пенсії здійснюються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством). З першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, особам, які мають право на пенсію за статтею 54 цього Закону, пенсія призначається та виплачується відповідно до статті 54 цього Закону.

У Законі «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:

1) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту:

На підставах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначаються і виплачуються також пенсії особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, та членам їхніх сімей з урахуванням особливостей призначення і виплати пенсії, передбачених статтею 58 цього Закону.

статтю 58 викласти в такій редакції:

Стаття 58. Виплата пенсії на час обмеження волі або позбавлення волі

У разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі осіб, яким призначено пенсію відповідно до цього Закону, виплата призначеної їм пенсії здійснюється відповідно до цього Закону, крім осіб, зазначених у частині другій статті 5 цього Закону, яким виплата призначеної пенсії здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням особливостей виплати пенсії, зазначених у частині другій цієї статті.

Засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, позбавляються права на призначення та виплату пенсії за цим Законом. Таким особам пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, пенсія, призначена за цим Законом, призначається та виплачується відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством). З першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, особам, які отримували пенсію за цим Законом, пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

частину третю статті 47 викласти в такій редакції:

Під час перебування пенсіонера в місцях обмеження волі або позбавлення волі призначена йому пенсія виплачується відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення з урахуванням особливостей призначення та виплати пенсій особам, зазначеним в абзаці другому цієї частини.

Особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, протягом строку відбування покарання пенсія призначається та виплачується в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством).

у назві, частинах першій і другій статті 48-1 слова «на певний строк» виключити;

пункт 13-3 розділу XV «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:

Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, або за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого службового становища, або засуджені з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається і виплачується відповідно до цього Закону».

Частину дванадцяту статті 86 Закону «Про прокуратуру» доповнити абзацом другим такого змісту:

Особи, засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, позбавляються права на призначення та виплату пенсії за цим Законом.

Таким особам пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, пенсія, призначена за цим Законом, призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством).

З першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, особам, які отримували пенсію за цим Законом, пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розділ XІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державну службу» доповнити пунктами 12-1 і 12-2 такого змісту:

12-1 . Виплата, припинення та поновлення виплати пенсій, призначених відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», здійснюються в порядку, передбаченому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

12-2. Особи, засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 Кримінального кодексу України, позбавляються права на призначення та виплату пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу». Таким особам пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством).

З першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, особам, які отримували пенсію за статтею 37 Закону України «Про державну службу», пенсія призначається та виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Автор: Наталя Мамченко

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