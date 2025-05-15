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Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

12:18, 15 мая 2025
Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.
Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности
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Верховная Рада 15 мая приняла в целом как закон законопроект 10355 относительно особенностей назначения и выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Он вносит изменения в законы «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О прокуратуре», «О государственной службе» и устанавливает, что лица, осужденные к ограничению свободы или лишению свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 109, 110, 110-2, 111, частями 3–8 статьи 111-1, статьями 111-2, 113, 114, 114-1, 258, 258-2, 258-3, 258-5, 260, 437, 438, 441, 442, 442-1, 447 Уголовного кодекса, лишаются права на пенсию в соответствии с указанными выше законами.

Таким лицам пенсия, в том числе назначенная до вступления в силу этим проектом как законом, будет назначаться и выплачиваться только в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

При этом на период срока отбывания наказания пенсия будет назначаться и выплачиваться в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, компенсационных выплат, индексации и других доплат к пенсии, доплат к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, установленных законодательством).

Также внесены изменения в Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» и установлено, что пенсия, назначенная указанным выше лицам в соответствии со статьей 54 указанного Закона (это пенсия по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы), будет назначаться и выплачиваться в соответствии с Законом о пенсионном страховании в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, только в течение срока отбывания наказания.

Как усматривается, положения проекта направлены на изменение условий пенсионного обеспечения лиц, осужденных к ограничению свободы или лишению свободы за определенные категории преступлений.

При этом предусматриваются различные подходы относительно срока назначения и выплаты пенсии в соответствии с Законом о пенсионном страховании:

  • лицам, имеющим право на пенсию по нормам статьи 54 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», назначение и выплата пенсии в соответствии с Законом о пенсионном страховании в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, будет осуществляться только в течение срока отбывания наказания, а с первого числа месяца, следующего за месяцем освобождения от отбывания наказания, – в размере, предусмотренном статьей 54 этого Закона;
  • изменениями в законы «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О прокуратуре» и «О государственной службе» предусматривается установить, что указанным выше лицам пенсия по нормам Закона о пенсионном страховании будет назначаться и выплачиваться не только в течение срока отбывания наказания, но и после освобождения от отбывания наказания.

Заключительные и переходные положения нового закона предусматривают, что он вступает в силу через 3 месяца.

На лиц, осужденных к ограничению свободы или лишению свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 109, 110, 110-2, 111, частями третьей–восьмой статьи 111-1, статьями 111-2, 113, 114, 114-1, 258, 258-2, 258-3, 258-5, 260, 437, 438, 441, 442, 442-1, 447 Уголовного кодекса, отбывающих наказание на день вступления в силу этим Законом, нормы этого Закона относительно назначения и выплаты пенсии распространяются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот Закон вступил в силу.

Кабмину поручено в 3-месячный срок разработать и утвердить порядок предоставления сведений Пенсионному фонду Украины о лицах, осужденных к ограничению свободы или лишению свободы за совершение указанных преступлений.

Ниже приводим текст закона в финальной редакции профильного комитета.

Автор: Наталя Мамченко 

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