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В Україні створюють мережу стартап-шкіл на базі університетів і наукових установ

21:33, 15 травня 2025
МОН запускає мережу стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів.
В Україні створюють мережу стартап-шкіл на базі університетів і наукових установ
Фото: Highload.tech
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Міністерство освіти і науки України разом із Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск масштабного проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів та акселераторів. Вони будуть працювати на базі вищих навчальних закладів і наукових установ країни, повідомили у відомстві.

Ініціатива спрямована на формування потужної національної інноваційної екосистеми. Проєкт має допомогти перетворити університети та наукові центри на активних учасників інноваційних процесів і драйверів економічного відновлення України.

Що передбачає мережа стартап-шкіл? Вона надаватиме інноваторам:

  • експертну та менторську підтримку;
  • доступ до сучасної інфраструктури;
  • інструменти для залучення фінансування;
  • можливості для розвитку практичних бізнес-навичок.

Мережа орієнтована на студентів, науковців і молодих підприємців із ідеями для створення наукомістких стартапів.

Головні цілі ініціативи — розвиток наукомісткого підприємництва, комерціалізація результатів досліджень, активне включення університетів у інноваційну економіку та підтримка технологічного прогресу країни.Цілі ініціативи:

  • розвиток наукомісткого підприємництва;
  • комерціалізація результатів наукових досліджень;
  • активне залучення університетів до інноваційної економіки;
  • підтримка технологічного розвитку України.

До мережі вже приєдналися:

  • Державний університет «Київський авіаційний інститут»
  • Київський академічний університет
  • Вінницький національний технічний університет
  • Сумський державний університет
  • Національний університет «Одеська політехніка»
  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Український католицький університет
  • Київська школа економіки
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Державний університет «Житомирська політехніка»
  • SET University
  • Одеський національний економічний університет
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Національний університет «Запорізька політехніка»
  • Криворізький національний університет
  • Вінницький національний аграрний університет
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Миколаївський національний аграрний університет
  • Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Університети та наукові установи, які бажають приєднатися до мережі, можуть заповнити відповідну анкету за посиланням. Заявки розглядає Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій, а рішення про приєднання надсилається на електронну адресу заявника.

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