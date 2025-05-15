В Україні створюють мережу стартап-шкіл на базі університетів і наукових установ

21:33, 15 травня 2025
МОН запускає мережу стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів.
Фото: Highload.tech
Міністерство освіти і науки України разом із Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск масштабного проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів та акселераторів. Вони будуть працювати на базі вищих навчальних закладів і наукових установ країни, повідомили у відомстві.
Ініціатива спрямована на формування потужної національної інноваційної екосистеми. Проєкт має допомогти перетворити університети та наукові центри на активних учасників інноваційних процесів і драйверів економічного відновлення України.
Що передбачає мережа стартап-шкіл? Вона надаватиме інноваторам:
- експертну та менторську підтримку;
- доступ до сучасної інфраструктури;
- інструменти для залучення фінансування;
- можливості для розвитку практичних бізнес-навичок.
Мережа орієнтована на студентів, науковців і молодих підприємців із ідеями для створення наукомістких стартапів.
Головні цілі ініціативи — розвиток наукомісткого підприємництва, комерціалізація результатів досліджень, активне включення університетів у інноваційну економіку та підтримка технологічного прогресу країни.Цілі ініціативи:
- розвиток наукомісткого підприємництва;
- комерціалізація результатів наукових досліджень;
- активне залучення університетів до інноваційної економіки;
- підтримка технологічного розвитку України.
До мережі вже приєдналися:
- Державний університет «Київський авіаційний інститут»
- Київський академічний університет
- Вінницький національний технічний університет
- Сумський державний університет
- Національний університет «Одеська політехніка»
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
- Український католицький університет
- Київська школа економіки
- Національний університет «Львівська політехніка»
- Державний університет «Житомирська політехніка»
- SET University
- Одеський національний економічний університет
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Національний університет «Запорізька політехніка»
- Криворізький національний університет
- Вінницький національний аграрний університет
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
- Миколаївський національний аграрний університет
- Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Університети та наукові установи, які бажають приєднатися до мережі, можуть заповнити відповідну анкету за посиланням. Заявки розглядає Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій, а рішення про приєднання надсилається на електронну адресу заявника.
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