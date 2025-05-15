В Україні створюють мережу стартап-шкіл на базі університетів і наукових установ

МОН запускає мережу стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів.

Фото: Highload.tech

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України разом із Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск масштабного проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів та акселераторів. Вони будуть працювати на базі вищих навчальних закладів і наукових установ країни, повідомили у відомстві.

Ініціатива спрямована на формування потужної національної інноваційної екосистеми. Проєкт має допомогти перетворити університети та наукові центри на активних учасників інноваційних процесів і драйверів економічного відновлення України.

Що передбачає мережа стартап-шкіл? Вона надаватиме інноваторам:

експертну та менторську підтримку;

доступ до сучасної інфраструктури;

інструменти для залучення фінансування;

можливості для розвитку практичних бізнес-навичок.

Мережа орієнтована на студентів, науковців і молодих підприємців із ідеями для створення наукомістких стартапів.

Головні цілі ініціативи — розвиток наукомісткого підприємництва, комерціалізація результатів досліджень, активне включення університетів у інноваційну економіку та підтримка технологічного прогресу країни.Цілі ініціативи:

розвиток наукомісткого підприємництва;

комерціалізація результатів наукових досліджень;

активне залучення університетів до інноваційної економіки;

підтримка технологічного розвитку України.

До мережі вже приєдналися:

Державний університет «Київський авіаційний інститут»

Київський академічний університет

Вінницький національний технічний університет

Сумський державний університет

Національний університет «Одеська політехніка»

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Український католицький університет

Київська школа економіки

Національний університет «Львівська політехніка»

Державний університет «Житомирська політехніка»

SET University

Одеський національний економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний університет «Запорізька політехніка»

Криворізький національний університет

Вінницький національний аграрний університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Миколаївський національний аграрний університет

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Університети та наукові установи, які бажають приєднатися до мережі, можуть заповнити відповідну анкету за посиланням. Заявки розглядає Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій, а рішення про приєднання надсилається на електронну адресу заявника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.