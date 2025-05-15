Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті затримали правоохоронця, який за гроші допомагав ухилянтам перетинати кордон

13:51, 15 травня 2025
Правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів.
На Закарпатті затримали правоохоронця, який за гроші допомагав ухилянтам перетинати кордон
Фото: dbr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці викрили правоохоронця, який продавав інформацію про захист кордону ухилянтам для нелегального виїзду з України. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що з березня цього року правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів, маршрути їхнього патрулювання та розміщення технічних засобів охорони кордону на ділянці, за яку відповідав згідно зі службовими повноваженнями.

«За кожного військовозобов’язаного, який хотів незаконно залишити Україну, посадовець брав приблизно 2,5 тисячі доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі ДБР встановлює повне коло осіб, які встигли скористатися цією «допомогою» та причетних до функціонування схеми.

Правоохоронці затримали фігуранта в Ужгороді «на гарячому» під час отримання 2 тис. доларів США від чергового «клієнта». Раніше він вже отримав від чоловіка передоплату у сумі 500 доларів США.

Посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

хабар Закарпаття ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Парламент прийняв закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Верховна Рада внесла зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Наразі невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду