На Закарпатті затримали правоохоронця, який за гроші допомагав ухилянтам перетинати кордон

Правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів.

Фото: dbr.gov.ua

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На Закарпатті правоохоронці викрили правоохоронця, який продавав інформацію про захист кордону ухилянтам для нелегального виїзду з України. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що з березня цього року правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів, маршрути їхнього патрулювання та розміщення технічних засобів охорони кордону на ділянці, за яку відповідав згідно зі службовими повноваженнями.

«За кожного військовозобов’язаного, який хотів незаконно залишити Україну, посадовець брав приблизно 2,5 тисячі доларів США», - сказано у повідомленні.

Наразі ДБР встановлює повне коло осіб, які встигли скористатися цією «допомогою» та причетних до функціонування схеми.

Правоохоронці затримали фігуранта в Ужгороді «на гарячому» під час отримання 2 тис. доларів США від чергового «клієнта». Раніше він вже отримав від чоловіка передоплату у сумі 500 доларів США.

Посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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